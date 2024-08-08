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Симптоми нового штаму коронавірусу FLiRT дещо відрізняються — хто у зоні ризику

8 серпня 2024 08:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Новий штам коронавірусу FLiRT — які симптоми та хто у групі ризику
Жінка працює в медичній лабораторії. Фото: КМДА
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні нещодавно зафіксували поширення нового субваріанту коронавірусу під назвою FLiRT. Він мало чим відрізняється від попередніх, але невелика відмінність вже ж є.

Про це повідомив лікар-імунолог Андрій Волянський у коментарі OBOZ.UA.

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За словами Волянського, симптоми нового штаму не відрізняються від попередніх варіантів, хіба що рідше втрачається здатність відчувати смак та запах.

Він додав, що FLiRT складається не з одного, а з кількох штамів, які позначаються як KP1, KP2, KP3, і всі вони походять від JN1 (Jenna). З початку літа найпоширенішим у світі є штам KP2.

Як і раніше, найбільш вразливими до захворювання є люди похилого віку та особи з хронічними хворобами, які не хворіли на COVID-19 протягом останніх двох років.

Лікар рекомендує цим людям робити бустерне щеплення та користуватися масками.

Штами KP1, KP2, KP3, що входять до групи FLiRT, можуть інфікувати як вакцинованих, так і тих, хто не робив щеплення.

Найчастіше захворювання виникає у тих, хто не хворів на омікрон-варіанти протягом останніх двох років.

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