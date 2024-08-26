Сырский показал планирование операций в зоне боевых действий

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. Фото: Александр Сырский, Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский поделился видео, на котором показаны принципы его работы. В частности, как он планирует боевые операции и принимает решение на основе оперативной информации.

Видео опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, 26 августа.

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Сырский опубликовал видео о своей деятельности с подписью "работа продолжается". В видео Главнокомандующий показал, как посещает штабы в зоне боевых действий, где проводит планирование операций и принимает важные решения на основе оперативной информации.

"Главнокомандующий планирует боевые операции, посещая штабы в зоне боевых действий. Исходя из оперативной информации, Александр Сырский принимает важные решения для обезвреживания врага", — говорится в видео.