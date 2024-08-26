Сирський показав планування операцій в зоні бойових дій

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський, Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський поділився відео, на якому показані принципи його роботи. Зокрема, як він планує бойові операції та ухвалює рішення на основі оперативної інформації.

Відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Діяльність Сирського

Сирський опублікував відео про свою діяльність із підписом "робота триває". У відео Головнокомандувач показав, як відвідує штаби у зоні бойових дій, де проводить планування операцій та ухвалює важливі рішення на основі оперативної інформації.

"Головнокомандувач планує бойові операції, відвідуючи штаби у зоні бойових дій. Виходячи з оперативної інформації Олександр Сирський ухвалює важливі рішення для знешкодження ворога", — йдеться у відео.