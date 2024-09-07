День военной разведки Украины — поздравление Александра Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он отметил, что от их слаженной работы зависит успех на поле боя и эффективное уничтожение противника.

Свое поздравление Александр Сырский написал в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Сырский подчеркнул, что военные части и подразделения разведки Сил обороны Украины эффективно и качественно получают важную разведывательную информацию, используемую для принятия взвешенных стратегических решений.

"И сегодня тысячи разведчиков с оружием в руках плечом к плечу в составе Сил обороны Украины на передовой отражают российские атаки, приближая нашу Победу", — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за мужество, несокрушимость и бескомпромиссное уничтожение врагов Украины.

"В этот день желаю вам крепкого здоровья, стойкости, Божьей опеки, пусть пули минуют вас! Мы победим!" — добавил Сырский.