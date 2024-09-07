День воєнної розвідки України — привітання Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав розвідників з професійним святом. Він наголосив, що від їхньої злагодженої роботи залежать успіх на полі бою та ефективне знищення противника.

Своє привітання Олександр Сирський написав у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Сирський наголосив, що військові частини та підрозділи розвідки Сил оборони України ефективно та якісно здобувають важливу розвідувальну інформацію, яка використовується для прийняття виважених стратегічних рішень.

"І сьогодні тисячі розвідників зі зброєю у руках пліч-о-пліч у складі Сил оборони України на передовій відбивають російські атаки, наближаючи нашу Перемогу", — зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ подякував за мужність, незламність і безкомпромісне знищення ворогів України.

"У цей день бажаю вам міцного здоров’я, стійкості, Божої опіки, нехай кулі минають вас! Ми переможемо!" — додав Сирський.