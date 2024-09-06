Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины arrow

Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

6 сентября 2024 09:48
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В ГПСУ ответили есть ли угроза со стороны Беларуси для Украины
Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: УНИАН
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В разведке не зафиксировали нестандартные ситуации или провокации на линии разграничения после заявления белорусских властей о перебрасывании войск к границе Украины. Несмотря на это, пограничники и подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии полностью контролируют линию государственной границы.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Читайте также:

Какая ситуация на границе Украины с Белоруссией

Андрей Демченко заявил, что заявления властей Беларуси о переброске войск в границу с Украиной несут психологический характер для нагнетания ситуации. Разведка не зафиксировала нестандартные ситуации или провокации по линии границы. Во время мониторинга, украинские разведчики не заметили вражескую технику или личный состав в непосредственной близости к границе.

"Это очередная риторика Беларуси, потому что неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну, что мы представляем угрозу, что мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку в Беларусь. В этом контексте они проводят постоянное обучение, и это нагнетание ситуации, и, собственно, таким образом отвлечение внимания от более важных моментов войны, которую развязала Россия против нашей страны. Потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать страну-террористку. И надо понимать, что за последний период, как и раньше, ситуация на границе не изменилась", — отметил Демченко.

Тем не менее, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины продолжают постоянный контроль границы. Спикер ГПСУ добавил, что Россия хочет заставить Беларусь вступить в войну против Украины.

"Должны иметь сильные оборонительные позиции, потому что если Россия дожмет Беларусь, а я думаю, что страна-террористка очень этого хочет, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к этой войне, то, конечно, это направление будет еще более угрожающим. Поэтому мы и продолжаем укреплять и линию границы, и приграничье в фортификационном отношении для того, чтобы наши ребята, наши защитники имели все возможности отражать любую атаку, которая может идти с этого направления", — сказал Демченко.

Также важные новости дня по теме:

Беларусь война разведка граница пограничники военные Андрей Демченко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:22 В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование

10:08 Искала работников в оккупационную администрацию — в Харьковской области будут судить коллаборантку

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

10:00 В Днепропетровской области раздались взрывы

09:55 НБУ выпустил новые деньги с особым дизайном

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

09:48 Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

09:48 Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

09:31 Администрация Байдена ищет способы использовать остаток военной помощи для Украины

09:30 Трамп сказал, на какую должность пристроит Илона Маска в случае своей победы

10:22 В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование

10:08 Искала работников в оккупационную администрацию — в Харьковской области будут судить коллаборантку

10:00 В Днепропетровской области раздались взрывы

09:55 НБУ выпустил новые деньги с особым дизайном

09:51 Британия предоставит Украине ракеты ПВО более чем на 200 миллионов долларов

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

09:48 Одесситы будут сегодня без света не только по графикам, но и из-за ремонтов — адреса

09:48 Демченко ответил, есть ли опасность после переброски белорусских войск к границе Украины

09:31 Администрация Байдена ищет способы использовать остаток военной помощи для Украины

09:30 Трамп сказал, на какую должность пристроит Илона Маска в случае своей победы

09:23 Выгорели стены и потолок — детали сегодняшнего пожара в Одессе

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования