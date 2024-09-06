В ГПСУ ответили есть ли угроза со стороны Беларуси для Украины

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: УНИАН

В разведке не зафиксировали нестандартные ситуации или провокации на линии разграничения после заявления белорусских властей о перебрасывании войск к границе Украины. Несмотря на это, пограничники и подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии полностью контролируют линию государственной границы.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Андрей Демченко заявил, что заявления властей Беларуси о переброске войск в границу с Украиной несут психологический характер для нагнетания ситуации. Разведка не зафиксировала нестандартные ситуации или провокации по линии границы. Во время мониторинга, украинские разведчики не заметили вражескую технику или личный состав в непосредственной близости к границе.

"Это очередная риторика Беларуси, потому что неоднократно эта страна пыталась перебросить ответственность на нашу страну, что мы представляем угрозу, что мы перебрасываем то оружие, то взрывчатку в Беларусь. В этом контексте они проводят постоянное обучение, и это нагнетание ситуации, и, собственно, таким образом отвлечение внимания от более важных моментов войны, которую развязала Россия против нашей страны. Потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать страну-террористку. И надо понимать, что за последний период, как и раньше, ситуация на границе не изменилась", — отметил Демченко.

Тем не менее, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины продолжают постоянный контроль границы. Спикер ГПСУ добавил, что Россия хочет заставить Беларусь вступить в войну против Украины.

"Должны иметь сильные оборонительные позиции, потому что если Россия дожмет Беларусь, а я думаю, что страна-террористка очень этого хочет, чтобы Беларусь более масштабно присоединилась к этой войне, то, конечно, это направление будет еще более угрожающим. Поэтому мы и продолжаем укреплять и линию границы, и приграничье в фортификационном отношении для того, чтобы наши ребята, наши защитники имели все возможности отражать любую атаку, которая может идти с этого направления", — сказал Демченко.