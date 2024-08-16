Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном

Сырский в телефонном разговоре обсудил с генералом США важные потребности ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили наиболее критические потребности сил обороны в вооружении и военной технике.
Об этом Сырский написал в Telegram в пятницу, 16 августа.
Сырский провел разговор с генералом Брауном
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном", — сообщил Сырский.
В ходе разговора Сырский проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке. Также стороны обсудили текущие и наиболее критичные потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике.
Также одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.
"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", — резюмировал Сырский.
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