Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Парламент.UA

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили наиболее критические потребности сил обороны в вооружении и военной технике.

Об этом Сырский написал в Telegram в пятницу, 16 августа.

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Сырский провел разговор с генералом Брауном

"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном", — сообщил Сырский.

В ходе разговора Сырский проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке. Также стороны обсудили текущие и наиболее критичные потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике.

Также одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.

"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", — резюмировал Сырский.