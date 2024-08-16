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Сирський у телефонній розмові обговорив з генералом США важливі потреби ЗСУ

16 серпня 2024 20:06
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Парламент.UA
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці.

Про це Сирський написав у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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Сирський провів розмову з генералом Брауном

"Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном", — повідомив Сирський.

Під час розмови Сирський поінформував американського колегу про зміни в оперативно-стратегічній обстановці. Також сторони обговорили поточні і найбільш критичні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці.

Також одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей Збройних сил України.

"На завершення розмови подякував генералу Брауну за незмінну підтримку України в боротьбі з російським агресором", — резюмував Сирський.

пост Сирського
Сирський розповів про розмову з генералом Брауном. Фото: скриншот

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