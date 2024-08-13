Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Будуть наступні кроки — Сирський назвав кількість підконтрольних селищ Курської області arrow

Будуть наступні кроки — Сирський назвав кількість підконтрольних селищ Курської області

13 серпня 2024 19:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський повідомив, скільки населених пунктів Курської області РФ контролюють ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили операцію в Курській області та ситуацію на інших ділянках фронту.

Про це глава держави повідомив в  Facebook у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Доповідь Сирського

"Угруповування Збройних Сил України продовжують введення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. На сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту, ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо ведення операції", — доповів Сирський президенту.

Зеленський подякував українським військовим за службу та активне поповнення обмінного фонду. Також він попрохав не забувати і продовжувати тренування та розробку наступних важливих, ключових кроків.

"Всі заходи здійснюються відповідно до плану", — відповів Сирський.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський Офіс президента війна ЗСУ війна в Україні Сирський Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

20:41 Обмежено придатний з відстрочкою — чи можуть таку людину відправити на ВЛК

20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

20:08 На півдні окупанти залишилися без техніки — прикордонники показали докази

20:03 Без светра не обійтися — синоптики попередили про різкі перепади температури

20:00 Бронювання людини з відстрочкою — чи можливо це

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

20:41 Обмежено придатний з відстрочкою — чи можуть таку людину відправити на ВЛК

20:38 Бої в Курській області та сіра зона біля Росії — вечірнє звернення Зеленського

20:34 У Беленюка на Олімпійських іграх в Парижі викрали годинник, а в інших — гроші

20:28 В СБУ опублікували перехоплені розмови ексзаступника міністра енергетики з іншими фігурантами

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:17 Адвокат пояснив, скільки насправді має тривати навчання новобранців

20:08 На півдні окупанти залишилися без техніки — прикордонники показали докази

20:03 Без светра не обійтися — синоптики попередили про різкі перепади температури

20:00 Бронювання людини з відстрочкою — чи можливо це

19:58 Будуть наступні кроки — Сирський назвав кількість підконтрольних селищ Курської області

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження