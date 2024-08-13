Зеленський повідомив, скільки населених пунктів Курської області РФ контролюють ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили операцію в Курській області та ситуацію на інших ділянках фронту.

Про це глава держави повідомив в Facebook у вівторок, 13 серпня.

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"Угруповування Збройних Сил України продовжують введення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. На сьогодні 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту, ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. Продовжуємо ведення операції", — доповів Сирський президенту.

Зеленський подякував українським військовим за службу та активне поповнення обмінного фонду. Також він попрохав не забувати і продовжувати тренування та розробку наступних важливих, ключових кроків.

"Всі заходи здійснюються відповідно до плану", — відповів Сирський.