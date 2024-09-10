Сырский вручил награды бойцам ВСП

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручает награду. Фото: ВСУ

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вручил воинам награды.

Соответствующее видео Сырский опубликовал в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Сырский вручил награды воинам Военной службы правопорядка.

Он поблагодарил за боевую работу по противодействию диверсионным группам врага и за ежедневную кропотливую работу и выполнение других специфических задач.