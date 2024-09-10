Сирський нагородив відзнаками бійців ВСП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: ЗСУ

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів відзнаками.

Відповідне відео Сирський опублікував у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Сирський нагородив відзнаками воїнів Військової служби правопорядку.

Він подякував за бойову роботу з протидії диверсійним групам ворога та за щоденну кропітку працю та виконання інших специфічних завдань.