Сирський нагородив відзнаками бійців ВСП

Сирський вручив нагороди бійцям Військової служби правопорядку — відео
10 вересня 2024 17:01
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручає нагороду. Фото: ЗСУ
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів відзнаками.
Відповідне відео Сирський опублікував у Telegram у вівторок, 10 вересня.
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Сирський нагородив відзнаками воїнів Військової служби правопорядку.
Він подякував за бойову роботу з протидії диверсійним групам ворога та за щоденну кропітку працю та виконання інших специфічних завдань.
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