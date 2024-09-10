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Экс-командир Азова Жорин отреагировал на скандал из-за избиения военного в Смеле

10 сентября 2024 13:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Экс-командир Азова Максим Жорин прокомментировал драку с военным в Смеле
Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: vsn
Евгения Брюховецкая - редактор

В Смеле Черкасской области на днях произошла драка, в которой местный житель избил военнослужащего. В настоящее время начато расследование по делу и вероятному бездействию правоохранительных органов города.

На инцидент отреагировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram во вторник, 10 сентября.

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"В ситуации с избиением военного в Смеле поддержу только одну сторону — Дмитрия Кухарчука. Он ищет неравнодушных граждан, которые могут провести воспитательную беседу с местным быдлом, за вознаграждение", — говорится в сообщении.

Жорин заявил, что не будет поддерживать военного, который "не смог постоять за себя" и извинился перед мужчиной, который его избил.

"Что касается самого сельского маминого бандита, здесь эффективным может быть только вариант комплексного воспитания: сначала от активных украинцев, потом от правоохранительных органов", — добавил он.

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Скриншот поста Жорина

Отметим, что Дмитрий Кухарчук — командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр. Ранее он также прокомментировал инцидент с избиением военного в Смеле.

Он указал на вероятные связи местных полицейских с нападающим, поскольку они вообще никак не среагировали на ситуацию, потому что "нет заявления".

"А испуганный военный вместо ответа записал видео с извинениями. И именно это для меня — края. Я знаю и понимаю, что среди военных много дегенератов, но, надевая форму в разговор с "подмуркивающим" миром, будь готов за нее отвечать", — написал он в посте.

По мнению Кухарчука, такое поведение "не достойно военного", и он возмущен, что эта новость слабо распространилась в соцсетях. Поэтому командир открыл сбор для "исполнителя самого яркого наказания".

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Скриншот поста Кухарчука
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Скриншот поста Кухарчука

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