Александр Сырский вручил награды воинам за надежное держание обороны

Бойцы 36-й и 42-й бригад. Фото: Главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил награды бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и 42-й отдельной механизированной бригады. Защитников наградили за надежное удержание обороны на важных рубежах.

Об этом Сырский сообщает в Telegram в понедельник, 19 августа.

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Александр Сырский отметил, что воинам из 42-й бригады вручил награды еще и за постепенное продвижение вперед.

Воины 36-й и 42-й бригад. Фото: Главнокомандующий ВСУ

"Благодарен каждому нашему защитнику и защитнице за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу с агрессором", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Сырский сообщил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Также Силы обороны достигают новейших результатов в Курской области РФ.

Ранее Главнокомандующий посетил и наградил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють". Бойцы этого подразделения продолжают отражать яростные нашествия захватчиков и постоянные попытки оккупировать украинские города в Донецкой области.