ДБР сообщило о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА, который закупил некачественную одежду для бойцов

ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Херсонской ОГА. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с Национальной полицией сообщили о подозрении директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации. Чиновник способствовал закупке некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 19 августа.

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По данным следствия, Херсонская ОГА объявила тендер по закупке одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли избранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

"Дельцы покупали дешевую некачественную одежду, без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально походил на военную. Таким образом, государству был нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен", — сообщает пресс-служба ГБР.

Отметим, что должность директора Департамента по гражданской защите и оборонной работе Херсонской областной военной администрации занимает Козырев Павел Александрович.