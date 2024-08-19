Олександр Сирський вручив відзнаки воїнам за надійне тримання оборони

Бійці 36-ї та 42-ї бригад. Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив відзнаки бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 42-ї окремої механізованої бригади. Захисників нагородили за надійне тримання оборони на важливих рубежах.

Про це Сирський інформує в Telegram у понеділок, 19 серпня.

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Олександр Сирський зазначив, що воїнам з 42-ї бригади вручив відзнаки ще й за поступове просування вперед.

Воїни 36-ї та 42-ї бригад. Фото: Головнокомандувач ЗСУ

"Вдячний кожному нашому захиснику і захисниці за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу та за щоденну невтомну боротьбу з агресором", — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Сирський повідомив, що на Покровському напрямку наразі тривають важкі бої. Також Сили оборони досягають нових результатів у Курській області Російської Федерації.

Раніше Головнокомандувач відвідав та нагородив Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють". Бійці цього підрозділу продовжують відбивати шалені навали загарбників та постійні спроби окупувати українські міста в Донецькій області.