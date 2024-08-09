Ставка главнокомандующего — Зеленский сообщил об основных темах

Зеленский провел Ставку главнокомандующего. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Основными темами были ситуация на фронте, усиление системы ПВО Украины, подготовка к учебному году и специальные дальнобойные операции СБУ.

Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 16 июля.

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На Ставке заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. Также Президенту доложили об оборонительных действиях на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории.

После доклада командующего Воздушных сил Николая Олещука на Ставке был утвержден план следующих действий по усилению украинской системы ПВО для защиты граждан, критической инфраструктуры и военных объектов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями и громадами и обо всех аспектах безопасности подготовки к учебному году.

Глава СВР Олег Иващенко доложил об очередных террористических замыслах России.

"Мы все это видим и будем готовы. И напоследок - важный доклад СБУ, Василия Малюка, об их специальных дальнобойных операциях. Очень результативные действия", — подытожил Президент.