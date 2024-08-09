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Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку

9 серпня 2024 18:44
Галина Шподарева - редактор
Ставка головнокомандувача — Зеленський повідомив про основні теми
Зеленський провів Ставку головнокомандувача. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Основними темами були — ситуація на фронті, посилення системи ППО України, підготовка до навчального року та спеціальні далекобійні операції СБУ. 

Про це глава держави повідомив у Facebook у вівторок, 16 липня.

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На Ставці заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. Також Президенту доповіли щодо оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території.

Після доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука на Ставці було затверджено план наступних дій із посилення української системи ППО для захисту громадян, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою й громадами та про всі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Голова СЗР Олег Іващенко доповів щодо чергових терористичних задумів Росії.

"Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець — важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії", — підсумував Президент. 

Ситуація на фронті, посилення ППО та підготовка до навчального року — Зеленський провів Ставку - фото 1
Допис Зеленського. Фото: скриншот

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