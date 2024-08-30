Ситуация в энергосистеме улучшится на выходных - эксперт сделал прогноз на сентябрь

Электрики во время работы. Иллюстративное фото: vikna.if.ua

Ситуация в энергосистеме в Украине стабилизируется уже в эти выходные, 3-4 сентября. Сейчас в Украине до сих пор продолжаются ремонтные работы энергосистемы, если бы не обстрелы, удалось бы завершить быстрее.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире Киев24.

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Сейчас проходят ремонтные работы. По словам Омельченко, они могли бы завершиться побыстрее, но россияне обстреляли объекты кассетными боеприпасами. Потому ремонт нельзя было проводить, пока их не соберут.

Эксперт отмечает, что ситуация в энергосистеме стабилизируется уже в начале сентября, поскольку приблизительно тогда завершатся ремонтные работы.

"Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится на выходных и будет стабилизироваться со вторника-среды 3-4 сентября", — говорит директор энергетических программ "Центра Разумкова".