Ситуація в енергосистемі покращиться на вихідних — експерт зробив прогноз на вересень

Електрики під час роботи. Ілюстративне фото: vikna.if.ua

Ситуація в енергосистемі в Україні стабілізується вже на цих вихідних, 3-4 вересня. Наразі в Україні досі тривають ремонтні роботи енергосистеми, якби не обстріли, вдалось би завершити швидше.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в етері Київ24.

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Наразі відбуваються ремонтні роботи. За словами Омельченка, вони могли б завершитися швидше, але росіяни обстріляли об’єкти касетними боєприпасами. Тому ремонт не можна було проводити, поки їх не зберуть.

Експерт наголошує, що ситуація в енергосистемі стабілізується вже на початку вересня, оскільки приблизно тоді завершаться ремонтні роботи.

"Очікується, що ситуація в енергосистемі, зокрема в Києві, покращиться на вихідних і буде стабілізуватися з вівторка-середи 3-4 вересня", — каже директор енергетичних програм "Центру Разумкова".