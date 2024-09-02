В Украине в течение дня 2 сентября будут действовать почасовые графики отключений света — данные Минэнерго

Энергетик на электростанции. Фото: ДТЭК

В Украине 2 сентября во всех областях используются графики почасовых отключений света. После обстрелов зафиксированы повреждения энергосетей в Харьковской, Донецкой и Полтавской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Ситуация в энергосистеме 2 сентября. Коллаж: Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины 2 сентября

2 сентября графики почасовых отключений потребителей применяются с 00:00 до 24:00. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за масштабных повреждений, причиненных массированными вражескими атаками, система остается уязвимой. Российские войска продолжают ежедневные обстрелы энергетической инфраструктуры", — отметили в Минэнерго.

Энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию, благодаря чему снижается нагрузка на энергосистему.

Последствия обстрелов

Харьковская область: в течение суток из-за обстрелов обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Питание частично возобновили, но из-за повторного обстрела потребителей снова было обесточено. При обстреле одного из энергообъектов было повреждено оборудование, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Донецкая область: в результате обстрела отключилась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Полтавская область: во время воздушной тревоги краткосрочно отключались воздушные линии. При осмотре на одной из воздушных линий обнаружены повреждения в результате падения БпЛА.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 6086 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро 2 сентября остаются без электроснабжения 563 населенных пункта.

Ситуация ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе на ЗАЭС составляет 14,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт

Экспорт электроэнергии не происходит и не предполагается.