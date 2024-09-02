В Україні протягом дня 2 вересня діятимуть погодинні графіки відключень світла — дані Міненерго

Енергетик на електростанції. Фото: ДТЕК

В Україні 2 вересня у всіх областях застосовуються графіки погодинних відключень світла. Після обстрілів зафіксовані пошкодження енергомереж у Харківській, Донецькій та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Ситуація в енергосистемі України 2 вересня

2 вересня графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 00:00 до 24:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через масштабні пошкодження, завдані масованими ворожими атаками, система залишається вразливою. Російські війська продовжують щоденні обстріли енергетичної інфраструктури", — зазначили в Міненерго.

Енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, завдяки чому знижується навантаження на енергосистему.

Наслідки обстрілів

Харківська область: протягом доби через обстріли знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Живлення частково відновили, але через повторний обстріл споживачів знову було знеструмлено. Під час обстрілу одного з енергооб’єктів було пошкоджено обладнання, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Донецька область: внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Полтавська область: під час повітряної тривоги короткостроково вимикались повітряні лінії. Під час огляду на одній із повітряних ліній виявлено пошкодження внаслідок падіння БпЛА.

Знеструмлення споживачів

Минулої доби енергетики відновили живлення для 6086 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок 2 вересня залишаються без електропостачання 563 населені пункти.

Ситуація ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі на ЗАЕС становить 14,52 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.