Екстрені відключення світла в Україні — ДТЕК розкрила причини відсутності попереджень

Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК
Українців не попереджають про екстрені відключення світла. Енергетики пояснюють, що такі відключення відбуваються несподівано для захисту енергосистеми від перевантаження.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Facebook у неділю, 1 вересня.
Чому немає попереджень про екстрені відключення
В Україні щодня застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики змушені вдаватися до екстрених відключень, які відбуваються без попередження.
Як зазначили у компанії, екстрені відключення відбуваються несподівано та лише у випадках, коли необхідно негайно захистити енергетичну систему від перевантаження.
"Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", — пояснили в ДТЕК.
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