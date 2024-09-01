Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК arrow

Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК

1 вересня 2024 19:00
Валерія Барановська - редактор
Екстрені відключення світла в Україні — ДТЕК розкрила причини відсутності попереджень
Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК
Валерія Барановська - редактор

Українців не попереджають про екстрені відключення світла. Енергетики пояснюють, що такі відключення відбуваються несподівано для захисту енергосистеми від перевантаження.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Facebook у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Чому немає попереджень про екстрені відключення

В Україні щодня застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики змушені вдаватися до екстрених відключень, які відбуваються без попередження.

Як зазначили у компанії, екстрені відключення відбуваються несподівано та лише у випадках, коли необхідно негайно захистити енергетичну систему від перевантаження. 

"Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", — пояснили в ДТЕК.

Екстренні відключеня
Екстрені відключення світла в Україні. Фото: ДТЕК

Також важливі новини дня по темі:

електроенергія електропостачання ДТЕК енергетика відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:16 Кількість постраждалих у Харкові росте — серед них є діти

19:00 Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК

18:47 Операція ЗСУ в Курській області показала, що ядерна зброя не може зберегти кордони РФ, — WSJ

18:44 В Укренерго повідомили про застосування графіків відключення у понеділок — скільки черг запланували

18:42 Сирський відвідав війська на найгарячішій ділянці фронту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:28 Понад сім мільйонів на п'ять ліфтів — в Одесі запланували капітальні ремонти

18:20 Масована атака на Харків — момент влучання по Палацу спорту потрапив на відео

18:05 Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Харкові — Міненерго

18:03 Літня спека та східні вітри — чого очікувати від погоди у перший тиждень вересня

17:59 Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається

19:16 Кількість постраждалих у Харкові росте — серед них є діти

19:00 Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла — пояснення ДТЕК

18:47 Операція ЗСУ в Курській області показала, що ядерна зброя не може зберегти кордони РФ, — WSJ

18:44 В Укренерго повідомили про застосування графіків відключення у понеділок — скільки черг запланували

18:42 Сирський відвідав війська на найгарячішій ділянці фронту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

18:28 Понад сім мільйонів на п'ять ліфтів — в Одесі запланували капітальні ремонти

18:20 Масована атака на Харків — момент влучання по Палацу спорту потрапив на відео

18:05 Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Харкові — Міненерго

18:03 Літня спека та східні вітри — чого очікувати від погоди у перший тиждень вересня

17:59 Ситуація на кордоні з Білоруссю — прикордонники показали, що наразі відбувається

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes