Екстрені відключення світла в Україні — ДТЕК розкрила причини відсутності попереджень

Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК

Українців не попереджають про екстрені відключення світла. Енергетики пояснюють, що такі відключення відбуваються несподівано для захисту енергосистеми від перевантаження.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Facebook у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Чому немає попереджень про екстрені відключення

В Україні щодня застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики змушені вдаватися до екстрених відключень, які відбуваються без попередження.

Як зазначили у компанії, екстрені відключення відбуваються несподівано та лише у випадках, коли необхідно негайно захистити енергетичну систему від перевантаження.

"Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", — пояснили в ДТЕК.