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Скандальный замгенпрокурора Вербицкий до сих пор остается в должности, — СМИ

6 июля 2024 11:02
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Илья Рябинин
редактор
Скандал с Дмитрием Вербицким — комментарий от ОГП
Дмитрий Вербицкий. Фото: Офис генерального прокурора Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина об увольнении своего заместителя Дмитрия Вербицкого может быть фальшивым. Как стало известно, скандальный чиновник до сих пор продолжает работать в генпрокуратуре.

Об этом сообщает Коммерсант Украины со ссылкой на запрос в Офис генерального прокурора.

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В то же время, как говорится в материале, в ведомстве не уточнили, правдива ли информация о якобы намерениях руководства генпрокуратуры переназначить Вербицкого на другую админдолжность в органах.

"В настоящее время Вербицкий Д.А. имеет статус прокурора Офиса Генерального прокурора", — отметили в генпрокуратуре.

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Скриншот запроса издания в генпрокуратуру

Также там добавили, что кадровый отдел Офиса генпрокурора не получил распоряжений о его переводе на другую должность, а также о том, что служебное расследование в отношении Вербицкого и легальности согласования его состояния еще продолжается.

Скандал с Дмитрием Вербицким — что известно

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по Вербицкому, обвинив его в незаконном обогащении.

Также мы сообщали, что его девушка приобрела элитное имущество на 52 млн. гривен, якобы за деньги от бывших мужчин и неназванного парня, с которым они занимались яхтенным бизнесом.

Тогда Костин узнал о ситуации, в результате чего генпрокурор Украины инициировал служебное расследование насчет ситуации со своим заместителем.

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