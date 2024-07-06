Скандал з Дмитром Вербицьким — коментар від ОГП

Дмитро Вербицький. Фото: Офіс генерального прокурора України

Заява генерального прокурора України Андрія Костіна про звільнення свого заступника, Дмитра Вербицького, може бути фальшивою. Як стало відомо, скандальний урядовець досі продовжує працювати в генпрокуратурі.

Про це повідомляє Комерсант український з посиланням на запит до Офісу генерального прокурора.

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Водночас як йдеться у матеріалі, у відомстві не уточнили, чи є правдивою інформація про нібито наміри керівництва генпрокуратури перепризначити Вербицького на іншу адмінпосаду в органах.

"Наразі Вербицький Д.А. має статус прокурора Офісу Генерального прокурора", — зазначили в генпрокуратурі.

Скриншот запиту видання до генпрокуратури

Також там додали, що кадровий відділ Офісу генпрокурора не отримав розпоряджень про його переведення на іншу посаду, а також те, що службове розслідування стосовно Вербицького та легальності погодження його статків ще триває.

Скандал з Дмитром Вербицьким — що відомо

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо Вербицького, звинувативши його у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що його дівчина придбала елітне майно на 52 млн гривень, нібито за гроші від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом.

Тоді Костін дізнався про ситуацію, внаслідок чого генпрокурор України ініціював службове розслідування щодо ситуації зі своїм заступником.