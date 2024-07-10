Экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева заметили на пограничном посту

Экс-глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Фото: pravo.ua

Экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева не задержали на границе. Он был замечен на контрольном посту.

Это подтвердили источники Новини.LIVE.

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Князев на границе

Экс-глава Верховного Суда Украины находился в автомобиле, как пассажир. Было отобрано объяснение относительно цели пребывания в пограничье.

Сейчас Князев не находится в пограничном подразделении. Об инциденте проинформированы полиция и ТЦК. Экс-глава суда отправлен за пределы пограничной полосы.

Напомним, по делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

В НАПК составили протокол об административном правонарушении в отношении Князева. Он арендовал элитную квартиру более чем на 130 кв.м за 1 тыс. грн.

Добавим, в конце декабря 2023 суд признал виновным Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф — 2 550 грн.

А 31 января за Всеволода Князева внесли залог. В этот день его выпустили из СИЗО.

Недавно коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины освободила экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева от обязанности носить электронный браслет. Вместе с тем она продлила срок действия его обязанностей.