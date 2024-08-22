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Сколько потребителей осталось без света — в Минэнерго сообщили об энергетической ситуации

22 августа 2024 17:46
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В каких областях нет света — в Минэнерго сообщили об энергетической ситуации в Украине
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Из-за военных действий и природных условий часть потребителей в Украине осталась без электроснабжения. В результате обстрелов более 89 тысяч человек в двух областях остались без света.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в четверг, 22 августа.

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Днепропетровская область

В одном из населенных пунктов неизвестные повредили подземный газопровод, что привело к отключению газоснабжения для 202 абонентов.

Донецкая область

Из-за обстрелов вчера без электричества остались 16,2 тысячи потребителей в четырех населенных пунктах. В настоящее время энергетикам удалось возобновить поставки для 2,3 тысячи абонентов. Однако еще 153 населенных пункта со 108,6 тысячами потребителей остаются без электричества.

Закарпатская область

После грозы без электроснабжения осталось 1,6 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах. Из-за технических проблем приостановлено газоснабжение для 113 домохозяйств в двух районах.

Запорожская область

Энергетики возобновили электроснабжение для 433 абонентов в одном населенном пункте. Всего из-за боевых действий без электричества остаются 3,7 тысячи потребителей в 51 населенном пункте.

Львовская область

В результате активных гроз обесточено 81,3 тысячи потребителей. К утру без электроснабжения остается 10,4 тысячи потребителей.

Одесская область

Из-за технических проблем без электричества остаются 3,2 тысячи потребителей.

Сумская область

Технические проблемы вызвали отключение электроэнергии для 915 потребителей в трех населенных пунктах. В общей сложности без электроснабжения остаются 101 населенный пункт из 8,2 тысячами потребителей, из которых 7,3 тысячи пострадали из-за боевых действий.

Харьковская область

В результате боевых действий без электричества остаются 39,7 тысячи потребителей.

Херсонская область

Обстрел Херсона привел к отключению электричества для более 73 тысяч человек. В настоящее время более 25 тысяч жителей 45 населенных пунктов области остаются без электроснабжения.

Хмельницкая область

Из-за технических нарушений без газоснабжения остались 292 абонента.

Черниговская область

В 22 населенных пунктах без электроснабжения находятся 1,2 тысячи абонентов из-за боевых действий.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот
Пост Минэнерго. Фото: скриншот
Допис Міненерго. Фото: скриншот
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

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18:23 Укрзализныця ввела постоянное сообщение между Одессой и Киевом — как будет курсировать поезд

18:12 Погибла целая семья — в Черниговской области спасатели ГСЧС достали из канализации тела трех человек

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

18:02 Данные 16-летних появятся в Реестре военнообязанных — детали

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