В яких областях немає світла — в Міненерго повідомили про енергетичну ситуацію в Україні

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Через військові дії та природні умови частина споживачів в Україні залишилася без електропостачання. В результаті обстрілів понад 89 тисяч осіб у двох областях залишилися без світла.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у четвер, 22 серпня.

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Дніпропетровська область

В одному з населених пунктів невідомі пошкодили підземний газопровід, що призвело до відключення газопостачання для 202 абонентів.

Донецька область

Через обстріли вчора без електрики залишились 16,2 тисячі споживачів у чотирьох населених пунктах. Наразі енергетикам вдалося відновити постачання для 2,3 тисячі абонентів. Однак ще 153 населені пункти з 108,6 тисячами споживачів залишаються без електрики.

Закарпатська область

Після грози без електропостачання залишилось 1,6 тисячі споживачів у 12 населених пунктах. Через технічні проблеми призупинено газопостачання для 113 домогосподарств у двох районах.

Запорізька область

Енергетики відновили електропостачання для 433 абонентів у одному населеному пункті. Загалом через бойові дії без електрики залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Львівська область

Внаслідок активних гроз знеструмлено 81,3 тисячі споживачів. На ранок без електропостачання залишається 10,4 тисячі споживачів.

Одеська область

Через технічні проблеми без електрики залишаються 3,2 тисячі споживачів.

Сумська область

Технічні проблеми спричинили відключення електроенергії для 915 споживачів у трьох населених пунктах. Загалом без електропостачання залишаються 101 населений пункт з 8,2 тисячами споживачів, з яких 7,3 тисячі постраждали через бойові дії.

Харківська область

Внаслідок бойових дій без електрики залишаються 39,7 тисячі споживачів.

Херсонська область

Обстріл Херсона призвів до відключення електрики для понад 73 тисяч осіб. На цей момент понад 25 тисяч мешканців 45 населених пунктів області залишаються без електропостачання.

Хмельницька область

Через технічні порушення без газопостачання залишились 292 абоненти.

Чернігівська область

У 22 населених пунктах без електропостачання перебуває 1,2 тисячі абонентів через бойові дії.

Допис Міненерго. Фото: скриншот