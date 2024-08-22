В Минэнерго проинформировали об отключениях сегодня, 22 августа

Жара увеличивает дефицит света — в Минэнерго проинформировали об отключениях
В Украине продолжается жара, поэтому фиксируется нелегкая ситуация в энергосистеме. В то же время, сегодня отключение электроэнергии для населения не планируется.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в четверг, 22 августа.
Ситуация в энергосистеме
Так, из-за жары в энергосистеме растет дефицит света, но энергетики минимизируют ограничения. С начала недели операторы системы передач Укрэнерго были вынуждены прибегать к применению плановых графиков отключений, но они были в меньшем объеме, чем ожидалось.
"Сегодня, 22 августа, предварительно применять меры ограничения не планируется", — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, энергетики работают практически круглосуточно, чтобы не просто готовить энергосистему к осенне-зимнему периоду, но и этот сложный летний период, который является периодом крупнейших ремонтных и восстановительных работ.
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