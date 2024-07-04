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Сколько света будет зимой — эксперт отметил важный нюанс

4 июля 2024 04:33
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Отключение света в Украине: комментарий эксперта
Удары РФ по энергетике. Фото: FB/ДТЭК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Ситуация в украинской энергетике критическая и зимой могут быть еще большие сложности. Пока ведь непонятно, что удастся восстановить с разрушенных мощностей и какие еще удары по энергосистеме могут быть нанесены врагом.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал Михаил Гончар, ведущий эксперт по энергетике.

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"На сегодняшний день энергосистема работает в ситуации дефицита генерации. И в течение оставшихся до зимы месяцев преодолеть его не удастся. Это нереально. Но главный вопрос — каких еще потерь может понести наша энергосистема из-за ударов врага", — отметил Гончар.

По этой причине, по его словам, разные прогнозы относительно отключений света зимой, как оптимистичные или пессимистические — не что инное как тыканье пальцем в небо.

"Нынешняя ситуация может быть одним из лучших из худших вариантов. К этому нужно быть готовыми. Зимой главное, чтобы было тепло. Потому что зима нуждается прежде всего в теплоснабжении. Ведь пока неясно, что удастся восстановить и добавить к существующим мощностям", — подытожил эксперт.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это освобождение и возвращение к работе оккупированной войсками РФ ЗАЭС. Это единственное, что может изменить прогнозы об отсутствии света по 8-10 часов в сутки и обеспечить Украину достаточным количеством электричества для избежания ограничений.

электроэнергия электроснабжение ДТЭК свет

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