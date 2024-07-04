Відключення світла в Україні: коментар експерта

Удари РФ по енергетиці. Фото: FB/ДТЕК

Ситуація в українській енергетиці критична і взимку можуть бути ще більші складнощі. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити із зруйнованих потужностей і які ще удари по енергосистемі можуть бути завдані ворогом.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Михайло Гончар, провідний експерт з енергетики.

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"На сьогодні енергосистема працює в ситуації дефіциту генерації. І протягом тих місяців, що залишилися до зими — подолати його не вдасться. Це нереально. Але головне питання — яких ще втрат може понести наша енергосистема через удари ворога", — відзначив Гончар.

По цій причині, за його словами, різні прогнози щодо відключень світла взимку, як от оптимістичні чи песимістичні— тицяння пальцем в небо.

"Нинішня ситуація може бути однією із кращих із числа гірших варіантів. До цього потрібно бути готовими. Взимку головне, щоб було тепло. Бо зима потребує передусім теплозабезпечення. Адже поки незрозуміло, що вдасться відновити і додати до існуючих потужностей", — підсумував експерт.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи окупованої військами РФ ЗАЕС. Це єдине, що може змінити прогнози про відсутність світла по 8-10 годин на добу та забезпечити Україну достатньою кількістю електрики, щоб не було обмежень.