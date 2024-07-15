Готовы ли украинцы на переговоры и завершение войны на условиях России

Переговоры между Украиной и Россией в Минске. Фото: REUTERS/Sergei Kholodin

На фоне тяжелой ситуации на фронте из-за длительного отсутствия военной помощи от партнеров, а также недавней российской атаки на больницу "Охматдет" некоторые украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Центра Разумкова" по заказу издания Zn.ua.

Читайте также:

Сколько украинцев хотят переговоров с Россией

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

По результатам опроса:

поддерживают переговоры — 43,9%;

не поддерживают переговоры – 35%;

воздержались от ответа – 21,1%.

Наибольшее количество поклонников в центральных областях Украины (49%). В то же время, самый низкий показатель на западе Украины — 35%. На востоке Украины только 33% жителей готовы к переговорам, 34% против них. 32% не определились с выбором. В южных регионах 60% жителей считают, что время для официальных переговоров с Россией пришло, что на 16% превышает средний показатель по Украине.

Сколько украинцев хотят отдать территории России

При этом большинство опрошенных против выполнения условий Владимира Путина для окончания войны:

вывод войск из четырех областей (против — 82.8%);

фиксация их за Россией (против — 83.6%);

отмена санкций (против — 76.9%);

нейтральный статус (против — 58.5%).

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Как голосовали регионы:

центральные регионы — 25% согласных;

согласных; восточные регионы — 23% ;

; южные регионы — 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины;

жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины; западные регионы — 9%.

Сколько украинцев хотят мира на условиях России

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

А в вопросе завершения войны на условиях Кремля, украинцы не питают никаких иллюзий: на западе Украины о намерениях Путина закончить войну на собственных условиях знают 75%, опрошенных, в центральных регионах — 84%, а 73% жителей востока Украины верят в это ненамного меньше, чем жители западных регионов Только юг страны наиболее готов к переговорам и нейтральному статусу Украины: 38% южан не согласны с тем, что Путин будет принимать переговоры, тогда как средний показатель по стране несогласных составляет 14%.

Следует ли отменить указ Зеленского о невозможности переговоров с Россией

не стоит отменять — 37,1%;

следует отменить — 31,9%;

трудно определиться — 31%.

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Какое условие максимально необходимо для заключения мирного договора с Россией

выход на границы 1991 года — 51,5%;

линии разграничения к 2022 году — 25,8%;

текущие границы на линии фронта — 9,4%;

не определились с выбором — 13,3%.

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Что готовы украинцы отдать России в обмен на завершение войны

оккупированные территории — 7,6%;

прозападный вектор развития — 14%;

затруднились ответить — 17,3%;

ничего — 61,1%.

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Возникнут ли в Украине гражданские сопротивления по решению отдать России оккупированные территории

да — 49,1%;

нет — 24,7%;

затруднились ответить — 26,3%.

Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

"И здесь мы вплотную сталкиваемся с реальностью и нежеланием нашей власти хотя бы начать дискуссию с обществом об этом, чтобы заключить необходимый общественный договор до начала переговоров, хотя бы для них открылось окно", — заключают в "Центре Разумкова".

Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев считают, что уклонистом быть не стыдно.

Также мы сообщали о том, хотят ли одесситы переговоров с Россией на фоне обстрела "Охматдета".