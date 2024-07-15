Готовы ли украинцы на переговоры и завершение войны на условиях России

Сколько украинцев готовы уступить территории на условиях России — данные соцопроса
На фоне тяжелой ситуации на фронте из-за длительного отсутствия военной помощи от партнеров, а также недавней российской атаки на больницу "Охматдет" некоторые украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Центра Разумкова" по заказу издания Zn.ua.
Сколько украинцев хотят переговоров с Россией
По результатам опроса:
- поддерживают переговоры — 43,9%;
- не поддерживают переговоры – 35%;
- воздержались от ответа – 21,1%.
Наибольшее количество поклонников в центральных областях Украины (49%). В то же время, самый низкий показатель на западе Украины — 35%. На востоке Украины только 33% жителей готовы к переговорам, 34% против них. 32% не определились с выбором. В южных регионах 60% жителей считают, что время для официальных переговоров с Россией пришло, что на 16% превышает средний показатель по Украине.
Сколько украинцев хотят отдать территории России
При этом большинство опрошенных против выполнения условий Владимира Путина для окончания войны:
- вывод войск из четырех областей (против — 82.8%);
- фиксация их за Россией (против — 83.6%);
- отмена санкций (против — 76.9%);
- нейтральный статус (против — 58.5%).
Как голосовали регионы:
- центральные регионы — 25% согласных;
- восточные регионы — 23%;
- южные регионы — 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины;
- западные регионы — 9%.
Сколько украинцев хотят мира на условиях России
А в вопросе завершения войны на условиях Кремля, украинцы не питают никаких иллюзий: на западе Украины о намерениях Путина закончить войну на собственных условиях знают 75%, опрошенных, в центральных регионах — 84%, а 73% жителей востока Украины верят в это ненамного меньше, чем жители западных регионов Только юг страны наиболее готов к переговорам и нейтральному статусу Украины: 38% южан не согласны с тем, что Путин будет принимать переговоры, тогда как средний показатель по стране несогласных составляет 14%.
Следует ли отменить указ Зеленского о невозможности переговоров с Россией
- не стоит отменять — 37,1%;
- следует отменить — 31,9%;
- трудно определиться — 31%.
Какое условие максимально необходимо для заключения мирного договора с Россией
- выход на границы 1991 года — 51,5%;
- линии разграничения к 2022 году — 25,8%;
- текущие границы на линии фронта — 9,4%;
- не определились с выбором — 13,3%.
Что готовы украинцы отдать России в обмен на завершение войны
- оккупированные территории — 7,6%;
- прозападный вектор развития — 14%;
- затруднились ответить — 17,3%;
- ничего — 61,1%.
Возникнут ли в Украине гражданские сопротивления по решению отдать России оккупированные территории
- да — 49,1%;
- нет — 24,7%;
- затруднились ответить — 26,3%.
"И здесь мы вплотную сталкиваемся с реальностью и нежеланием нашей власти хотя бы начать дискуссию с обществом об этом, чтобы заключить необходимый общественный договор до начала переговоров, хотя бы для них открылось окно", — заключают в "Центре Разумкова".
Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев считают, что уклонистом быть не стыдно.
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