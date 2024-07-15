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Сколько украинцев готовы уступить территории на условиях России — данные соцопроса

15 июля 2024 15:02
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Готовы ли украинцы на переговоры и завершение войны на условиях России
Переговоры между Украиной и Россией в Минске. Фото: REUTERS/Sergei Kholodin
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

На фоне тяжелой ситуации на фронте из-за длительного отсутствия военной помощи от партнеров, а также недавней российской атаки на больницу "Охматдет" некоторые украинцы начали задумываться о начале переговоров с Россией. Однако в украинском обществе мнения относительно потенциального диалога официальных Киева и Москвы разнятся.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Центра Разумкова" по заказу издания Zn.ua.

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Сколько украинцев хотят переговоров с Россией

сколько украинцев за переговоры с РФ
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

По результатам опроса:

  • поддерживают переговоры — 43,9%;
  • не поддерживают переговоры – 35%;
  • воздержались от ответа – 21,1%.

Наибольшее количество поклонников в центральных областях Украины (49%). В то же время, самый низкий показатель на западе Украины35%. На востоке Украины только 33% жителей готовы к переговорам, 34% против них. 32% не определились с выбором. В южных регионах 60% жителей считают, что время для официальных переговоров с Россией пришло, что на 16% превышает средний показатель по Украине.

Сколько украинцев хотят отдать территории России

При этом большинство опрошенных против выполнения условий Владимира Путина для окончания войны:

  • вывод войск из четырех областей (против — 82.8%);
  • фиксация их за Россией (против — 83.6%);
  • отмена санкций (против — 76.9%);
  • нейтральный статус (против — 58.5%).
сколько украинцев за территориальные уступки
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Как голосовали регионы:

  • центральные регионы — 25% согласных;
  • восточные регионы — 23%;
  • южные регионы — 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины;
  • западные регионы — 9%.

Сколько украинцев хотят мира на условиях России

мир в украине
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

А в вопросе завершения войны на условиях Кремля, украинцы не питают никаких иллюзий: на западе Украины о намерениях Путина закончить войну на собственных условиях знают 75%, опрошенных, в центральных регионах84%, а 73% жителей востока Украины верят в это ненамного меньше, чем жители западных регионов Только юг страны наиболее готов к переговорам и нейтральному статусу Украины: 38% южан не согласны с тем, что Путин будет принимать переговоры, тогда как средний показатель по стране несогласных составляет 14%.

Следует ли отменить указ Зеленского о невозможности переговоров с Россией

  • не стоит отменять — 37,1%;
  • следует отменить — 31,9%;
  • трудно определиться — 31%.
Сколько украинцев готовы уступить территории на условиях России — данные соцопроса - фото 4
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Какое условие максимально необходимо для заключения мирного договора с Россией

  • выход на границы 1991 года — 51,5%;
  • линии разграничения к 2022 году — 25,8%;
  • текущие границы на линии фронта — 9,4%;
  • не определились с выбором — 13,3%.
мирное соглашение украины и россии
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Что готовы украинцы отдать России в обмен на завершение войны

  • оккупированные территории — 7,6%;
  • прозападный вектор развития — 14%;
  • затруднились ответить — 17,3%;
  • ничего — 61,1%.
конец войны 2024
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

Возникнут ли в Украине гражданские сопротивления по решению отдать России оккупированные территории

  • да — 49,1%;
  • нет — 24,7%;
  • затруднились ответить — 26,3%.
мирный договор война 2024
Инфографика Центра Разумкова. Источник: Zn.ua

"И здесь мы вплотную сталкиваемся с реальностью и нежеланием нашей власти хотя бы начать дискуссию с обществом об этом, чтобы заключить необходимый общественный договор до начала переговоров, хотя бы для них открылось окно", — заключают в "Центре Разумкова".

Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев считают, что уклонистом быть не стыдно.

Также мы сообщали о том, хотят ли одесситы переговоров с Россией на фоне обстрела "Охматдета".

Киев переговоры Украина опрос Москва оккупация война в Украине Россия

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