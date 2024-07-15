Чи готові українці на переговори та завершення війни на умовах Росії

Переговори між Україною та Росією в Мінську. Фото: REUTERS/Sergei Kholodin

На тлі важкої ситуації на фронті через тривалу відсутність військової допомоги від партнерів, а також нещодавня російська атака на лікарню "Охматдит" деякі українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.

Про це свідчать дані соцопитування "Центру Разумкова" на замовлення видання Zn.ua.

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Скільки українців хочуть перемовин з Росією

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

За результатами опитування:

підтримують переговори — 43,9%;

не підтримують переговори — 35%;

утримались від відповіді — 21,1%.

Найбільша кількість прихильників у центральних областях України (49%). Водночас найнижчий показник на заході України — 35%. На сході України лише 33% жителів готові до переговорів, 34% проти них. 32% не визначились з вибором. У південних регіонах 60% жителів вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що на 16% перевищує середній показник по Україні.

Скільки українців хочуть віддати території Росії

При цьому більшість опитаних проти виконання умов Володимира Путіна для закінчення війни:

виведення військ із чотирьох областей (проти — 82.8%);

фіксація їх за Росією (проти — 83.6%);

скасування санкцій (проти — 76.9%);

нейтральний статус (проти — 58.5%).

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Як голосували регіони:

центральні регіони — 25% згодних;

згодних; східні регіони — 23% ;

; південні регіони — 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України;

жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України; західні регіони — 9%.

Скільки українців хочуть миру на умовах Росії

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

А в питанні завершення війни на умовах Кремля, українці не мають жодних ілюзій: на заході України про наміри Путіна закінчити війну на власних умовах знають 75%, опитаних, у центральних регіонах — 84%, а 73% мешканців сходу України вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західних регіонів. Лише південь країни найбільш готовий до переговорів і нейтрального статусу України: 38% жителів півдня не згодні з тим, що Путін прийматиме переговори, тоді як середній показник по країні незгодних складає 14%.

Чи потрібно скасувати указ Зеленського про неможливість переговорів з Росією

не варто скасовувати — 37,1%;

варто скасувати — 31,9%;

важко визначитися — 31%.

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Яка умова максимально необхідна для укладання мирного договору з Росією

вихід на кордони 1991 року — 51,5%;

лінії розмежування до 2022 року — 25,8%;

поточні кордони на лінії фронту — 9,4%;

не визначилися з вибором — 13,3%.

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Що готові українці віддати Росії в обмін на завершення війни

окуповані території — 7,6%;

прозахідний вектор розвитку — 14%;

важко відповісти — 17,3%;

нічого — 61,1%.

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Чи виникнуть в Україні громадянські супротиви щодо рішення віддати Росії окуповані території

так — 49,1%;

ні — 24,7%;

важко відповісти — 26,3%.

Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

"І тут ми впритул стикаємося з реальністю й небажанням нашої влади хоча б розпочати дискусію із суспільством про це, аби укласти необхідний суспільний договір до початку переговорів, хоч коли б для них відчинилося вікно", — підсумовують у "Центрі Разумкова".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже половина українців вважають, що ухилянтом бути не соромно.

Також ми повідомляли про те, чи хочуть одесити переговорів з Росією на тлі обстрілу "Охматдиту".