Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Скільки українців готові поступитися територіями на умовах Росії — дані соцопитування arrow

Скільки українців готові поступитися територіями на умовах Росії — дані соцопитування

15 липня 2024 15:02
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Чи готові українці на переговори та завершення війни на умовах Росії
Переговори між Україною та Росією в Мінську. Фото: REUTERS/Sergei Kholodin
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

На тлі важкої ситуації на фронті через тривалу відсутність військової допомоги від партнерів, а також нещодавня російська атака на лікарню "Охматдит" деякі українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.

Про це свідчать дані соцопитування "Центру Разумкова" на замовлення видання Zn.ua.

Читайте також:

Скільки українців хочуть перемовин з Росією

скільки українців за переговори з рф
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

За результатами опитування:

  • підтримують переговори — 43,9%;
  • не підтримують переговори — 35%;
  • утримались від відповіді — 21,1%.

Найбільша кількість прихильників у центральних областях України (49%). Водночас найнижчий показник на заході України — 35%. На сході України лише 33% жителів готові до переговорів, 34% проти них. 32% не визначились з вибором. У південних регіонах 60% жителів вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що на 16% перевищує середній показник по Україні.

Скільки українців хочуть віддати території Росії

При цьому більшість опитаних проти виконання умов Володимира Путіна для закінчення війни:

  • виведення військ із чотирьох областей (проти — 82.8%);
  • фіксація їх за Росією (проти — 83.6%); 
  • скасування санкцій (проти — 76.9%);
  • нейтральний статус (проти — 58.5%).
скільки українців за територіальні поступки
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Як голосували регіони:

  • центральні регіони — 25% згодних;
  • східні регіони — 23%;
  • південні регіони — 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України;
  • західні регіони — 9%

Скільки українців хочуть миру на умовах Росії

мир в україні
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

А в питанні завершення війни на умовах Кремля, українці не мають жодних ілюзій: на заході України про наміри Путіна закінчити війну на власних умовах знають 75%, опитаних, у центральних регіонах — 84%, а 73% мешканців сходу України вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західних регіонів. Лише південь країни найбільш готовий до переговорів і нейтрального статусу України: 38% жителів півдня не згодні з тим, що Путін прийматиме переговори, тоді як середній показник по країні незгодних складає 14%.

Чи потрібно скасувати указ Зеленського про неможливість переговорів з Росією

  • не варто скасовувати — 37,1%;
  • варто скасувати — 31,9%;
  • важко визначитися — 31%.
Скільки українців готові поступитися територіями на умовах Росії — дані соцопитування - фото 4
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Яка умова максимально необхідна для укладання мирного договору з Росією

  • вихід на кордони 1991 року — 51,5%;
  • лінії розмежування до 2022 року — 25,8%;
  • поточні кордони на лінії фронту — 9,4%;
  • не визначилися з вибором — 13,3%. 
мирна угода україни та росії
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Що готові українці віддати Росії в обмін на завершення війни

  • окуповані території — 7,6%;
  • прозахідний вектор розвитку — 14%;
  • важко відповісти — 17,3%;
  • нічого — 61,1%.
кінець війни 2024
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

Чи виникнуть в Україні громадянські супротиви щодо рішення віддати Росії окуповані території

  • так — 49,1%;
  • ні — 24,7%;
  • важко відповісти — 26,3%. 
мирний договір війна 2024
Інфографіка Центру Разумкова. Джерело: Zn.ua

"І тут ми впритул стикаємося з реальністю й небажанням нашої влади хоча б розпочати дискусію із суспільством про це, аби укласти необхідний суспільний договір до початку переговорів, хоч коли б для них відчинилося вікно", — підсумовують у "Центрі Разумкова". 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже половина українців вважають, що ухилянтом бути не соромно

Також ми повідомляли про те, чи хочуть одесити переговорів з Росією на тлі обстрілу "Охматдиту". 

Київ переговори Україна опитування Москва окупація війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня