Чи готові українці на переговори та завершення війни на умовах Росії

Скільки українців готові поступитися територіями на умовах Росії — дані соцопитування
На тлі важкої ситуації на фронті через тривалу відсутність військової допомоги від партнерів, а також нещодавня російська атака на лікарню "Охматдит" деякі українці почали замислюватися про початок переговорів з Росією. Проте в українському суспільстві думки щодо потенційного діалогу офіційних Києва та Москви різняться.
Про це свідчать дані соцопитування "Центру Разумкова" на замовлення видання Zn.ua.
Скільки українців хочуть перемовин з Росією
За результатами опитування:
- підтримують переговори — 43,9%;
- не підтримують переговори — 35%;
- утримались від відповіді — 21,1%.
Найбільша кількість прихильників у центральних областях України (49%). Водночас найнижчий показник на заході України — 35%. На сході України лише 33% жителів готові до переговорів, 34% проти них. 32% не визначились з вибором. У південних регіонах 60% жителів вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що на 16% перевищує середній показник по Україні.
Скільки українців хочуть віддати території Росії
При цьому більшість опитаних проти виконання умов Володимира Путіна для закінчення війни:
- виведення військ із чотирьох областей (проти — 82.8%);
- фіксація їх за Росією (проти — 83.6%);
- скасування санкцій (проти — 76.9%);
- нейтральний статус (проти — 58.5%).
Як голосували регіони:
- центральні регіони — 25% згодних;
- східні регіони — 23%;
- південні регіони — 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України;
- західні регіони — 9%.
Скільки українців хочуть миру на умовах Росії
А в питанні завершення війни на умовах Кремля, українці не мають жодних ілюзій: на заході України про наміри Путіна закінчити війну на власних умовах знають 75%, опитаних, у центральних регіонах — 84%, а 73% мешканців сходу України вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західних регіонів. Лише південь країни найбільш готовий до переговорів і нейтрального статусу України: 38% жителів півдня не згодні з тим, що Путін прийматиме переговори, тоді як середній показник по країні незгодних складає 14%.
Чи потрібно скасувати указ Зеленського про неможливість переговорів з Росією
- не варто скасовувати — 37,1%;
- варто скасувати — 31,9%;
- важко визначитися — 31%.
Яка умова максимально необхідна для укладання мирного договору з Росією
- вихід на кордони 1991 року — 51,5%;
- лінії розмежування до 2022 року — 25,8%;
- поточні кордони на лінії фронту — 9,4%;
- не визначилися з вибором — 13,3%.
Що готові українці віддати Росії в обмін на завершення війни
- окуповані території — 7,6%;
- прозахідний вектор розвитку — 14%;
- важко відповісти — 17,3%;
- нічого — 61,1%.
Чи виникнуть в Україні громадянські супротиви щодо рішення віддати Росії окуповані території
- так — 49,1%;
- ні — 24,7%;
- важко відповісти — 26,3%.
"І тут ми впритул стикаємося з реальністю й небажанням нашої влади хоча б розпочати дискусію із суспільством про це, аби укласти необхідний суспільний договір до початку переговорів, хоч коли б для них відчинилося вікно", — підсумовують у "Центрі Разумкова".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що майже половина українців вважають, що ухилянтом бути не соромно.
Також ми повідомляли про те, чи хочуть одесити переговорів з Росією на тлі обстрілу "Охматдиту".
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