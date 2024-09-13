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Сколько военных и гражданских проходит через пытки РФ — в ОП назвали цифру

13 сентября 2024 06:12
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
В ОП назвали шокирующие цифры пыток РФ - Новости Украины
Возвращение из РФ в Украину украинских военнопленных. Фото: FB/Д.Лубинца
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Мониторинговая миссия ООН, не очень четко понимающая, чем отличается война от мира, пришла к выводу, что 95% военных и гражданских, которых Россия берет в плен, проходят через жестокие пытки.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Следовательно, по его словам, украинцы тоже читают эти новости и хотят уехать подальше от России.

"Самая важная задача для Украины — выживание. А для этого нужны соответствующие инструменты. Для нас важно, чтобы наши партнеры наконец-то осознали, что нельзя толерантно относиться к стране, которая обнулила твои правила. Война такого масштаба должна заканчиваться справедливо", — заверил Подоляк.

По его словам, это означает, что мир должен вернуться к международному праву, а Россия будет понести ответственность за все преступления.

"Есть суверенное юридическое пространство Украины, есть правительство Украины, Президент, которые говорят: давайте вместе построим систему, как на Ближнем Востоке. Вы сможете использовать свою систему, стоящую на вашей территории, и сбивать ракеты. Это пассивная защита. По гуманистическим соображениям вы будете защищать гражданское население", — говорит советник председателя ОП.

В рамках международного права это не преступление, продолжает он, не является эскалацией и началом войны с РФ. К тому же после 2,5 лет войны очевидно, что с Россией можно воевать, ее можно побеждать, и Россия не страна, которую нужно обязательно бояться.

"Она просто использует геноцидные практики для запугиваний. И это тоже опосредованное влияние на украинцев за границей", — подытожил Подоляк.

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, украинцы сами толереруют коррупцию в государстве. По его словам, иногда граждане Украины вместо осуждения наоборот одобряют взяточничество.

война Михаил Подоляк ООН пленные Россия

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