В ОП назвали шокуючі цифри тортур РФ - новини України

Повернення із РФ до України українських військовополонених. Фото: FB/Д.Лубінця

Моніторингова місія ООН, яка не дуже чітко розуміє, чим відрізняється війна від миру, дійшла висновку, що 95% військових і цивільних, яких Росія бере в полон, проходять через жорстокі тортури.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Відтак, за його словами, українці теж читають ці новини і хочуть поїхати якнайдалі від Росії.

"Найбільш важливим завданням для України є виживання. А для цього потрібні відповідні інструменти. Для нас важливо, щоб наші партнери нарешті усвідомили, що не можна толерантно відноситись до країни, яка обнулила твої правила. війна такого масштабу повинна закінчуватись справедливо", — запевнив Подоляк.

За його словами, це означає, що світ повинен повернутись до міжнародного права, а Росія понести відповідальність за всі злочини.

"Є суверенний юридичний простір України, є уряд України, Президент, які говорять: давайте разом побудуємо систему, як на Близькому Сході. Ви зможете використовувати свою систему, яка стоїть на вашій території, і збивати ракети. Це пасивний захист. З гуманістичних міркувань ви будете захищати цивільне населення", — каже радник голови ОП.

В рамках міжнародного права це не є злочином, продовжує він, не є ескалацією і не є початком війни з РФ. До того ж після 2,5 років війни очевидно, що з Росією можна воювати, її можна перемагати, і Росія не є країною, яку треба обов'язково боятись.

"Вона просто використовує геноцидні практики для залякувань. І це теж опосередкований вплив на українців за кордоном", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, українці самі толерантні до корупції в державі. За його словами, інколи громадяни України замість засудження навпаки схвалюють хабарництво.

