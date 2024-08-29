Михайло Подоляк заявив що українці самі схвалюють корупцію в країні

Інтерв'ю з радником керівника ОП України Михайлом Подоляком. Фото: Новини.LIVE

Українці самі толерантні до корупції в державі. Михайло Подоляк заявив, що інколи громадяни України замість засудження навпаки схвалюють хабарництво.

Про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висловився в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Українці самі толерують корупцію

"Країна досі, давайте я буду відвертим, толерантно відноситься до корупційних проявів. Якщо у вас непрозора система адміністративних відносин, тоді будь-хто на будь-якій посаді може скористатися своїми адміністративними можливостями, щоб заробити гроші. Той, хто отримав незаконний прибуток, користуючись своїм адміністративним станом, ну, наприклад, ТЦКшники і його сім’я. А вони як до цього ставляться? Це і є толерантне відношення. Вони вважають що це круто. Вони ж не говорять чоловіку, сину чи дочці навіщо ти це робиш", — висловився Подоляк.

Також чиновник назвав два рівні корупції — використання адміністративного становища для повноважень та охоронна система.

Він вважає, що держава має бути "більш компактною" та заявив, що ідеї міністра Михайла Федорова можуть допомогти в цьому.

"Треба зменшувати регламентні можливості для чиновників, щоб він міг щось монетизувати. Тут до речі проєкт Федорова він мені дуже подобається — менше функцій, які можна виконувати без присутності чиновника, тоді просто нема кому дати хабаря. Більш компактна держава, більш прозора, менше адміністративних функцій, менше номенклатури, менше чиновників, менша можливість монетизації", — пояснив Подоляк.

Михайло Подоляк додав, що українці самі толерують в суспільстві корупцію — замість осуду хвалять та цікавляться як і де за гроші можна вирішити різні питання.