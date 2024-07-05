Словакия планирует поставлять Украине больше электроэнергии — Reuters

Петер Пеллегрини и Анджей Дуда. Фото: prezident.sk

Словакия готова увеличить поставки электроэнергии в Украину. Это произойдет осенью и зимой.

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал Президент Словакии Петер Пеллегрини во время пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.

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Президент Польши заявил, что Варшава полностью разделяет позицию Братиславы касательно помощи Украине. По его мнению, победа России над Украиной была бы огромной угрозой не только Европе, но и всему миру, потому что "российский империализм будет желать и дальше захватывать новые территории и порабощать очередные страны".

"Именно поэтому мы сегодня поддерживаем Украину. Мы здесь, из Польши, поддерживаем ее. Словакия поддерживает ее, поэтому здесь между нами нет никаких разногласий", — подытожил Анджей Дуда.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия представляет наибольшую угрозу безопасности и свободе Европы. В связи с этим НАТО должно и дальше оказывать Украине помощь.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар дал положительный прогноз касательно возобновления критической инфраструктуры. По его мнению, удастся восстановить определенную часть поврежденных или разрушенных РФ энергообъектов или построить новые.