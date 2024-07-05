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Словаччина може збільшити постачання електроенергії Україні — Reuters

5 липня 2024 07:37
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Словаччина планує постачати Україні більше електроенергії — Reuters
Петер Пеллегріні та Анджей Дуда. Фото: prezident.sk
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Словаччина готова збільшити поставки електроенергії в Україну. Це станеться восени й узимку.

Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час пресконференції із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Президент Польщі заявив, що Варшава повністю поділяє позицію Братислави щодо допомоги Україні. На його думку, перемога Росії над Україною була б величезною загрозою не лише для Європи, а й для всього світу, тому що "російський імперіалізм бажатиме й надалі захоплювати нові території та поневолювати чергові країни".

"Саме тому ми сьогодні підтримуємо Україну. Ми тут, з Польщі, підтримуємо її. Словаччина підтримує її, тому тут між нами немає жодних розбіжностей", — підсумував Анджей Дуда.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія становить найбільшу загрозу для безпеки й свободи Європи. Через це НАТО має й надалі надавати Україні допомогу.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар дав позитивний прогноз щодо відновлення критичної інфраструктури. На його думку вдасться відновити певну частину пошкоджених чи зруйнованих РФ енергообʼєктів або ж збудувати нові.

Польща електроенергія Словаччина Анджей Дуда війна в Україні

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