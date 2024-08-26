В Ровенской судили акушерку за смерть младенца

Судебное заседание. Фото: УНИАН

Здолбуновский районный суд вынес приговор акушерке-гинекологии за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного. Ее приговорили к двум годам заключения, но по истечении сроков давности она была освобождена от наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 11 февраля 2020 года ночью в Здолбуновскую центральную районную больницу поступила беременная женщина на 40-й неделе беременности, которая жаловалась на интенсивную боль в животе. Во время осмотра врач обнаружил преждевременный разрыв плодных оболочек и замедленное сердцебиение ребенка до 80-90 ударов в минуту, диагностировав дистресс плода. Согласно клиническому протоколу, кесарево сечение следовало провести в течение 15 минут после диагностирования. Однако как свидетельствуют следственные данные, акушерка приказала провести операцию только через три часа после прибытия пациентки.

Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают, что смерть младенца была вызвана внутриутробной гипоксией, возникшей из-за фетоплацентарной недостаточности.

"При своевременном и надлежащем принятии родов можно было предотвратить смерть ребенка. Между действиями врача и смертью ребенка существует прямая причинная связь, поскольку своими неправильными действиями (не проведение оперативного вмешательства) обвиняемая не помешала летальным исходам", — говорится в решении суда.

Решение суда

Акушерка отрицала свою вину, заявляя, что смерть ребенка была вызвана инфекцией и даже если бы кесарево сечение было произведено вовремя, новорожденный не выжил бы.

Однако прокуроры смогли доказать факт служебной халатности акушерки благодаря представленным доказательствам. Судья Андрей Шуляк признал врача виновной за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих обязанностей, что повлекло тяжкие последствия и назначил ей два года лишения свободы с условным сроком на тот же срок. Однако по истечении сроков давности наказание было отменено. Кроме того, Здолбуновская центральная городская больница обязана выплатить родителям умершего ребенка компенсацию в размере 74 403 гривны.