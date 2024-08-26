На Рівненщині судили акушерку за смерть немовляти

Судове засідання. Фото: УНІАН

Здолбунівський районний суд виніс вирок акушерці-гінекологині за неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило смерть новонародженого. Її засудили до двох років ув'язнення, але через закінчення строків давності вона була звільнена від покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 11 лютого 2020 року, вночі, до Здолбунівської центральної районної лікарні надійшла вагітна жінка на 40-му тижні вагітності, яка скаржилася на інтенсивний біль у животі. Під час огляду лікар виявив передчасний розрив плідних оболонок і сповільнене серцебиття дитини до 80-90 ударів за хвилину, діагностувавши дистрес плода. Згідно з клінічним протоколом, кесарів розтин слід було провести протягом 15 хвилин після діагностування. Однак, як свідчать слідчі дані, акушерка віддала наказ провести операцію тільки через три години після прибуття пацієнтки.

Результати судово-медичної експертизи вказують, що смерть немовляти була спричинена внутрішньоутробною гіпоксією, що виникла через фетоплацентарну недостатність.

"При своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було запобігти смерті дитини. Між діями лікарки та смертю дитини існує прямий причинний зв’язок, оскільки своїми неправильними діями (не проведення оперативного втручання) обвинувачена не перешкодила летальним наслідкам", — зазначено в рішенні суду.

Рішення суду

Акушерка заперечувала свою провину, заявляючи, що смерть дитини була викликана інфекцією і навіть якби кесарів розтин був проведений вчасно, новонароджений не вижив би.

Проте, прокурори змогли довести факт службової недбалості акушерки завдяки представленим доказам. Суддя Андрій Шуляк визнав лікарку винною за невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки і призначив їй два роки позбавлення волі з умовним терміном на той самий строк. Проте через закінчення строків давності покарання було скасоване. Крім того, Здолбунівська центральна міська лікарня зобов'язана виплатити батькам померлої дитини компенсацію в розмірі 74 403 гривні.