В пансионате Милый дом обнаружили многочисленные нарушения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Пансионат для престарелых "Милый дом" проверила группа национального превентивного механизма, выявившая многочисленные нарушения прав человека. Среди проблем — удушье, вонь, питание, а также случаи ненадлежащего отношения к подопечным и их незаконному пребыванию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Лубинец заявил об обнаруженных нарушениях прав в частном пансионате для престарелых "Милый дом".

Фотоотчет визита в пансионат пожилых людей "Милый дом" в Киеве. Фото: Дмитрий Лубинец

"Удушье и вонь, ненадлежаще организованное питание, отсутствие согласия подопечных на пребывание в заведении - это лишь несколько нарушений", — написал омбудсмен.

Он добавил, что наиболее его шокировало то, что на втором этаже пансионата группа национального превентивного механизма (НПМ) нашла без сознания пожилую женщину, которая лежала на полу без одежды и с многочисленными синяками на теле.

Сообщение омбудсмена. Фото: скриншот

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о многочисленных случаях нарушения прав человека во время мобилизации мужчин, не достигших 25 лет, что противоречит закону. Он отметил необходимость профессиональных руководителей ТЦК и СП.

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