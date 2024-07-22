У пансіонаті Милий дім виявили численні порушення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Пансіонат для літніх людей "Милий дім" перевірила група національного превентивного механізму, яка виявила численні порушення прав людини. Серед проблем — задуха, сморід, харчування, а також випадки неналежного ставлення до підопічних та їх незаконного перебування.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 22 липня.

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Лубінець заявив про виявлені порушення прав у приватному пансіонаті для літніх людей "Милий дім".

Фотозвіт візиту до пансіонату літніх людей "Милий дім" у Києві. Фото: Дмитро Лубінець

"Задуха та сморід, неналежно організоване харчування, відсутність згоди підопічних на перебування у закладі — це лише кілька порушень", — написав омбудсмен.

Він додав, що найбільш його шокувало те, що на другому поверсі пансіонату група національного превентивного механізму (НПМ) знайшла непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі без одягу та з численними синцями на тілі.

Допис омбудсмена. Фото: скриншот

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про численні випадки порушення прав людини під час мобілізації чоловіків, які не досягли 25 років, що суперечить закону. Він наголосив на необхідності професійних керівників ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка", яка захищала Азовсталь у Маріуполі, закликала Президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Мова йде про нібито злочинні накази та нехтування життям військових.