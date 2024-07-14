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Захисниця Азовсталі "Пташка" закликала Зеленського перевірити дії командира 59 ОМПБр

14 липня 2024 16:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Дії командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука мають перевірити — Пташка
Парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка". Фото: Facebook
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Парамедикиня Катерина Поліщук "Пташка", яка захищала Азовсталь у Маріуполі, закликала Президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Мова йде про нібито злочинні накази та нехтування життям військових.

Свій допис "Пташка" опублікувала у Instagram в неділю, 14 липня.

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Парамедикиня просить Зеленського звернути увагу та провести службову перевірку щодо наказів командира бригади, які у подальшому призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців у 59 ОМПБр.

За її словами, через родинні зв'язки у вищому військовому керівництві Шевчука призначили командиром бригади у квітні 2024 року. 

"Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом", — написала Поліщук.

Вона також додала, що через непрофесійне ставлення Шевчука тепер змушена припинити співпрацю з бригадою.

"Та не всі мають таку можливість — опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною", — заявила "Пташка".

Пташка закликала Зеленського перевірити 59 бригаду
Повідомлення "Пташки" у Facebook

Раніше ми повідомляли, що вище командування ЗСУ відсторонило командира 24 бригади імені короля Данила Романа Мамавка, який відмовився віддавати наказ про початок контратаки в Часовому Яру. Самі бійці заявили, що той врятував бригаду від "м'ясного штурму".

А народна депутатка Мар'яна Безугла знову виступила з різкою критикою в бік головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського. Цього разу вона розповіла про так званий "Торецький злочин".

 

Володимир Зеленський війна Бригада Пташка президент злочин війна в Україні критика

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