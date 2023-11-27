Снежная буря заблокировала пути в Украине — какая ситуация на дорогах

Грузовик съехал с дороги из-за бури в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Украине на 14 автомобильных дорогах перекрыто движение транспорта. Кроме того, без электроэнергии в результате непогоды остались населенные пункты 16 областей страны.

О последствиях сложных погодных условий рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Ситуация в Одесской области

Самая сложная ситуация зафиксирована на севере и юге Одесской области. Там уровень снега достигает полутора метра. Последствия непогоды ликвидируют спасатели, полицейские, нацгвардейцы и пограничники.

"Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили шесть человек", — отметил он.

Кроме того, было отбуксировано более 500 автомобилей, 14 автобусов и 12 карет скорой помощи. Медицинскую помощь оказали 1 624 людям, среди которых 93 ребенка. К врачам с признаками переохлаждения обратилось шесть человек.

Последствия непогоды в Николаевской области

В Николаевской области было перекрыто движение на 10 участках дорог, заносы достигают двух метров. Спасатели выезжали на ликвидацию непогоды 49 раз, 75 автомобилей в области отбуксировали.

Ситуация в Черкасской и Кировоградской областях

В Черкасской области возле города Каменка затруднено движение.

"Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева", — добавил Клименко.

В Кировоградской области недалеко от села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей сейчас стоят на обочине. Также было отбуксировано 164 транспортных средства, 293 человека получили помощь.

"В целом на территории Украины обесточены 2 019 населенных пунктов в 16 областях, 1 370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей", — подытожил глава МВД.

Также в министерстве призвали водителей избегать поездок по областям, где бушует непогода. За помощью необходимо обращаться в экстренные службы — 101 и 102.

Где выпало больше всего снега

В Министерстве восстановления Украины добавили, что больше снега зафиксировано на дорогах Одесской (70-200 см) и Николаевской областей (до 60 см).

На севере Украины — 20-30 см, на западе и в центре — 10 см.

"Из-за аномального количества снега и сильных порывов ветра в Одесской области очень сложное движение на 14 участках. В сугробы попали 315 транспортных средств. В Николаевской области 4 сложных участка, в снегу оказались 7 транспортных средств. В Кировоградской области — 3 участка, 60 транспортных средств попали в сугробы", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение приняли для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию из-за непогоды на дорогах.