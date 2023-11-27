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Снігова буря заблокувала шляхи в Україні — яка ситуація на дорогах

27 листопада 2023 09:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Снігова буря заблокувала шляхи в Україні — яка ситуація на дорогах
Вантажівка з'їхала з дороги через бурю в Одеській області. Фото: ДСНС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні на 14 автомобільних дорогах перекрито рух транспорту. Крім того, без електроенергії внаслідок негоди залишилися населені пункти 16 областей країни.

Про наслідки складних погодних умов розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Ситуація на Одещині

Найскладніша ситуація зафіксована на півночі та півдні Одеської області. Там снігові намети сягають до півтора метра. Наслідки негоди ліквідовують рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники. 

"Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили шестеро людей", — зазначив він.

Крім того, було відбуксовано понад 500 автомобілів, 14 автобусів та 12 карет швидкої допомоги. Медичну допомогу надали 1 624 людям, серед яких 93 дитини. До лікарів з ознаками переохолодження звернулося шість осіб.

Наслідки негоди у Миколаївській області

На Миколаївщині було перекрито рух на 10 ділянках доріг, замети сягають двох метрів. Рятувальники виїжджали на ліквідацію негоди 49 разів, 75 автомобілів в області відбуксували.

Ситуація на Черкащині та Кіровоградщині

У Черкаській області біля міста Кам’янка ускладнено рух.

"Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинено на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву", — додав Клименко.

На Кіровоградщині неподалік від села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів наразі стоять на узбіччі. Також було відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людей отримали допомогу.

"Загалом на території України знеструмлено 2 019 населених пунктів у 16 областях, 1 370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів", — підсумував очільник МВС.

Також у міністерстві закликали водіїв уникати поїздок областями, де вирує негода. За допомогою необхідно звертатися до екстрених служб — 101 та 102. 

Де випало найбільше снігу

У Міністерстві відновлення України додали, що найбільше снігу зафіксовано на дорогах Одеської (70-200 см) та Миколаївської областей (до 60 см).

На півночі України — 20-30 см, на заході та в центрі — 10 см.

"Через аномальну кількість снігу та сильні пориви вітру в Одеській області дуже складний рух на 14 ділянках. У замети потрапили 315 транспортних засобів. У Миколаївській області 4 складні ділянки, у снігу опинилися 7 транспортних засобів. У Кіровоградській області — 3 ділянки, 60 транспортних засобів потрапили в замети", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення ухвалили для того, аби швидко реагувати на ситуацію через негоду на дорогах.

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