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Сегодня Украину ждут отключение света — Укрэнерго обнародовал график

1 сентября 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Когда сегодня в Украине будут отключать свет — актуальный график Укрэнерго
Ремонт лени электропередач. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Энергетикам снова придется усилить графики отключений света в Украине 1 сентября. Многие потребители будут сегодня дольше оставаться без электричества .

Об этом НАК "Укрэнерго" сообщает 31 августа на странице Facebook .

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Как будут действовать графики отключений

В течение суток 1 сентября веерные отключения ждут всю Украину. В основное время будут введены по одной очереди отключений, но в пиковые часы с 17:00 до 22:00 могут применяться и две очереди отключений.

Сегодня Украину ждут отключение света — Укрэнерго обнародовал график - фото 1
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Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее быть в курсе веерных отключений, можно проверить свой адрес по следующим интернет-ресурсам в зависимости от города или области проживания.

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23:09 Кудрицкий может уйти с поста руководителя Укрэнерго уже на этой неделе, — СМИ

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