Когда сегодня в Украине будут отключать свет — актуальный график Укрэнерго

Ремонт лени электропередач. Фото: ДТЭК

Энергетикам снова придется усилить графики отключений света в Украине 1 сентября. Многие потребители будут сегодня дольше оставаться без электричества .

Об этом НАК "Укрэнерго" сообщает 31 августа на странице Facebook .

Читайте также:

Как будут действовать графики отключений

В течение суток 1 сентября веерные отключения ждут всю Украину. В основное время будут введены по одной очереди отключений, но в пиковые часы с 17:00 до 22:00 могут применяться и две очереди отключений.

Заголовок

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее быть в курсе веерных отключений, можно проверить свой адрес по следующим интернет-ресурсам в зависимости от города или области проживания.