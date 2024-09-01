Когда сегодня в Украине будут отключать свет — актуальный график Укрэнерго

Сегодня Украину ждут отключение света — Укрэнерго обнародовал график
1 сентября 2024 00:15
Ремонт лени электропередач. Фото: ДТЭК
Энергетикам снова придется усилить графики отключений света в Украине 1 сентября. Многие потребители будут сегодня дольше оставаться без электричества .
Об этом НАК "Укрэнерго" сообщает 31 августа на странице Facebook .
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Как будут действовать графики отключений
В течение суток 1 сентября веерные отключения ждут всю Украину. В основное время будут введены по одной очереди отключений, но в пиковые часы с 17:00 до 22:00 могут применяться и две очереди отключений.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее быть в курсе веерных отключений, можно проверить свой адрес по следующим интернет-ресурсам в зависимости от города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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