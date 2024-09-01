Коли сьогодні в Україні відключатимуть світло — актуальний графік Укренерго

Сьогодні Україну чекають відключення світла — Укренерго оприлюднив графік
1 вересня 2024 00:15
Полагодження ліні електропередач. Фото: ДТЕК
Енергетикам знов доведеться посилити графіки відключень світла в Україні 1 вересня. Багато споживачів будуть сьогодні довше залишатись без електрики.
Про це НАК "Укренерго" повідомляє 31 серпня на сторінці у Facebook.
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Як діятимуть графіки відключень
Протягом доби 1 вересня віялові відключення чекають всю Україну. В основний час будуть введені по одній черзі відключень, але у пікові години, з 17:00 до 22:00 можуть застосовуватись і дві черги відключень.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше бути в курсі віялових відключень можна перевірити свою адресу за наступними інтернет-ресурсами залежно від міста чи області проживання.
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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