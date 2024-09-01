Коли сьогодні в Україні відключатимуть світло — актуальний графік Укренерго

Полагодження ліні електропередач. Фото: ДТЕК

Енергетикам знов доведеться посилити графіки відключень світла в Україні 1 вересня. Багато споживачів будуть сьогодні довше залишатись без електрики.

Про це НАК "Укренерго" повідомляє 31 серпня на сторінці у Facebook.

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Як діятимуть графіки відключень

Протягом доби 1 вересня віялові відключення чекають всю Україну. В основний час будуть введені по одній черзі відключень, але у пікові години, з 17:00 до 22:00 можуть застосовуватись і дві черги відключень.

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Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше бути в курсі віялових відключень можна перевірити свою адресу за наступними інтернет-ресурсами залежно від міста чи області проживання.