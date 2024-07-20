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Солдат сбежал из воинской части и год был дома — что решил суд

20 июля 2024 11:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
СОЧ во время войны — суд вынес приговор солдату, который скрывался дома
Украинский военнослужащий в Донецкой области. Иллюстративное фото: Pablo MiranzoAnadolu
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судебное заседание по мобилизованному, сбежавшего из воинской части, проходило в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

В материалах дела указано, что мужчина во время службы в Донецкой области занимал должность старшего стрелка и имел воинское звание "солдат".

В апреле 2023 года он самовольно покинул воинскую часть.

Целый год военный находился дома в Желтых Водах.

Только в апреле 2024-го в сопровождении работников уголовного розыска он сдался полиции.

"Таким образом, он прекратил совершать преступление против установленного порядка несения военной службы. Дезертирство, как продолжающееся преступление, фактически было закончено", — говорится в материалах суда.

Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

Решение суда

Суд, исследовав материалы производства, решил, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения доказана полностью.

Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, что в Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, который будет полностью освобождать солдат от уголовной ответственности за первый побег. Согласно документу теперь вернуться можно будет с согласия командира, который согласится взять к себе бойца.

Ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, что количество СОЧ и дезертирств может возрасти из-за мобилизации заключенных в ВСУ.

Также мы рассказывали о том, что представляет собой самовольное оставление части и как за него могут наказать в Украине во время войны.

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