СОЧ во время войны — суд вынес приговор солдату, который скрывался дома

Солдат сбежал из воинской части и год был дома — что решил суд
В Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Судебное заседание по мобилизованному, сбежавшего из воинской части, проходило в городе Желтые Воды Днепропетровской области.
В материалах дела указано, что мужчина во время службы в Донецкой области занимал должность старшего стрелка и имел воинское звание "солдат".
В апреле 2023 года он самовольно покинул воинскую часть.
Целый год военный находился дома в Желтых Водах.
Только в апреле 2024-го в сопровождении работников уголовного розыска он сдался полиции.
"Таким образом, он прекратил совершать преступление против установленного порядка несения военной службы. Дезертирство, как продолжающееся преступление, фактически было закончено", — говорится в материалах суда.
Мужчина полностью признал свою вину и искренне раскаялся.
Решение суда
Суд, исследовав материалы производства, решил, что вина обвиняемого в совершении уголовного правонарушения доказана полностью.
Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Приговор суда может быть обжалован в апелляционном суде.
Напомним, что в Верховной Раде Украины приняли за основу законопроект, который будет полностью освобождать солдат от уголовной ответственности за первый побег. Согласно документу теперь вернуться можно будет с согласия командира, который согласится взять к себе бойца.
Ранее комбат 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук спрогнозировал, что количество СОЧ и дезертирств может возрасти из-за мобилизации заключенных в ВСУ.
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