Прогноз погоды на 20 июля — Украину покидает жара, но дождя не будет

Жара наконец-то покидает Украину — прогноз погоды на 20 июля
Сегодня в субботу, 20 июля, почти по всей Украине ожидается долгожданное ослабление аномальной жары. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать температуру в пределах +24...+29 °С. Также синоптики сегодня не ожидают значительных осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре .
Какая именно погода будет сегодня в Украине
Синоптики обещают сегодня переменную облачность, а кратковременные дожди возможны только в Крыму и в Приазовье, причем даже с грозой.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- днем на большинстве территории Украины +24...+29 °С (в Карпатах днем около +20 °С);
- в восточных, южных, Днепропетровской областях и Крыму днем ожидается +30...+34 °С.
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+29 °С.
Ранее сообщалось, что Украина попала в центр температурной аномалии. На местности страны наблюдались массивные отличия температуры воздуха.
А в Укрзализниці подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье-Ужгород" в результате сильной жары.
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