Прогноз погоды на 20 июля — Украину покидает жара, но дождя не будет

Мужчина охлаждается в фонтане. Фото: 24 канал

Сегодня в субботу, 20 июля, почти по всей Украине ожидается долгожданное ослабление аномальной жары. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать температуру в пределах +24...+29 °С. Также синоптики сегодня не ожидают значительных осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

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Синоптики обещают сегодня переменную облачность, а кратковременные дожди возможны только в Крыму и в Приазовье, причем даже с грозой.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Карта с температурным прогнозом на 20 июля. Графика: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

днем на большинстве территории Украины +24...+29 °С (в Карпатах днем около +20 °С);

в восточных, южных, Днепропетровской областях и Крыму днем ожидается +30...+34 °С.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+29 °С.

Ранее сообщалось, что Украина попала в центр температурной аномалии. На местности страны наблюдались массивные отличия температуры воздуха.

А в Укрзализниці подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье-Ужгород" в результате сильной жары.