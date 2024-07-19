Жінка померла від спеки у вагоні Укрзалізниці 18 липня

Вагони Укрзалізниці. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки у потязі "Запоріжжя-Ужгород" внаслідок сильної спеки. Повідомляється, що у вагоні, в якому їхала жінка, був відстуній кондиціонер.

Цю інформацію сьогодні, 19 липня, підтвердив керівник пасажирського спрямування Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі програми Сніданок з 1+1.

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Перцовський зазначив, що трагедія сталася у нічному експресі "Запоріжжя-Ужгород". За його даними, вагон, у якому їхала пасажирка, був без кондиціонера.

В Укрзалізниці наголосили, що з кожним подібним випадком ретельно розбираються. Такі трагедії "не стають сухою статистикою".

"По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали", — зазначив Перцовський.

Втім, за його словами, робити висновки по цій ситуації наразі зарано.

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.

На вихідних 20 та 21 липня в західних і північних регіонах України очікується комфортна температура +25...+29 °C, тоді як на півдні температура буде спекотною і сягатиме +34...+36 °C. В Києві прогнозується суха та сонячна погода з температурою близько +28 °C.