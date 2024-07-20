Прогноз погоди на 20 липня — Україну залишає спека, але дощу не буде

Спека нарешті залишає Україну — прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні у суботу, 20 липня, майже по всій Україні очікується довгоочікуване послаблення аномальної спеки. Стовпчики термометрів у більшості областей показуватимуть температуру в межах +24...+29 °С. Також синоптики сьогодні не очікують значних опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою саме погода буде сьогодні в Україні
Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність, а короткочасні дощі можливі тільки в Криму та Приазов'ї, причому навіть з грозою.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вдень на більшості території України +24...+29 °С (в Карпатах вдень близько +20 °С);
- у східних, південних, Дніпропетровській областях та в Криму вдень очікується +30...+34 °С.
У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря +24...+29 °С.
Раніше повідомлялось, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.
А в Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки у потязі "Запоріжжя-Ужгород" внаслідок сильної спеки.
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